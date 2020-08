Coronavirus: D'Inca', sono con Conte e i ministri, agito in scienza e coscienza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - "Nei mesi del lockdown tutto il Governo ha lavorato con l'unico obiettivo di fare in fretta e bene, mettendo in sicurezza il Paese. In "scienza e coscienza", come ha ribadito in tutte le occasioni il premier Giuseppe Conte. Anche oggi che lui e i miei colleghi ministri sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per le scelte fatte in quei mesi, io sono con loro, cosi' come sempre siamo stati una squadra nei mesi piu' duri della storia recente del Paese, fianco a fianco 24 ore al giorno, senza risparmiarsi mai, come era giusto che fosse"

Lo scrive su Facebook il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca'. "Affronteremo anche questo, perche' siamo sicuri di aver agito solo per il bene comune

Rilanceremo il Paese, ci rialzeremo e anche le ombre sollevate da qualcuno verranno spazzate via", conclude D'Inca'.

fil

(RADIOCOR) 13-08-20 17:37:04 (0295)SAN,AVV,PA 5 NNNN