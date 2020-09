Coronavirus: Conte, riapertura stadi per me e' inopportuna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 5 settembre - "Se dobbiamo convivere con la pandemia dobbiamo privilegiare le attivita' piu' importanti, la scuola: ecco perche' il Governo non ha mai aperto alle discoteche. Alcune Regioni hanno preferito consentirne l'apertura. Per quanto mi riguarda, e' una posizione ancora non condivisa con il Governo, la presenza allo stadio e a manifestazioni in cui l'assembramento e' inevitabile, non e' assolutamente opportuno". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato alla Festa del Fatto Quotidiano.

