Coronavirus: Conte, a breve distribuiremo 30 milioni di mascherine al giorno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - "Attualmente produciamo 20 milioni di mascherine chirurgiche al giorno. A breve arriveremo a produrre e a distribuire 30 milioni di mascherine chirurgiche al giorno". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sulle nuove misure del contrasto al Coronavirus. "Gia' oggi - ha rivendicato Conte - siamo uno dei pochi, non voglio azzardare l'unico, per cautela, Paesi al mondo in grado di distribuire gratuitamente e giornalmente una mascherina chirurgica per ogni studente. Distribuiamo giornalmente anche 7 milioni di mascherine chirurgiche agli ospedali, alle residenze per anziani, alle forze di polizia".

"Abbiamo sin qui distribuito - ha spiegato il presidente in un altro passaggio - piu' di un miliardo tra mascherine, tute, guanti, camici, ventilatori e maschere dell'ossigeno. I nostri piani prevedono il raddoppio dei posti in terapia intensiva e sub-intensiva, il personale sanitario e' stato aumentato di 34.000 unita', senza considerare l'accresciuta capacita' di tracciamento, contenimento e di esecuzione dei test diagnostici".

