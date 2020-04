Coronavirus: Consiglio Stato, via libera annullamento ordinanza sindaco di Messina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - Parere favorevole del Consiglio di Stato, presso con la massima urgenza, parere favorevole per annullamento, in via straordinaria, dell'ordinanza del Sindaco di Messina che ha imposto a 'Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto' l'obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, 'nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, e di attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del nulla osta allo spostamento'. In presenza di emergenze di carattere nazionale - ha spiegato il Consiglio di Stato - pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell'emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le liberta' costituzionali.

