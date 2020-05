Coronavirus: con progetto HeraSolidale raccolti e donati circa 370mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mag - Nell'ambito della terza edizione del progetto HeraSolidale, attraverso cui i lavoratori del gruppo Hera, l'azienda stessa e i clienti sostengono le associazioni impegnate in programmi di solidarieta', sono stati raccolti e donati circa 370 mila euro. E' quanto riferisce una nota. Accanto a questa somma, l'emergenza Coronavirus di questi mesi ha messo a dura prova il sistema sanitario e per questo e' stata avviata tra i dipendenti del gruppo un'edizione straordinaria di HeraSolidale che ha raccolto quasi 64 mila euro a favore dei Servizi Sanitari di Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, suddivisi in base alla scelta espressa dai lavoratori in fase di adesione

Da ricordare anche il recente progetto avviato con la Caritas Italiana per fornire l'equivalente di 25 mila pasti a chi ne ha bisogno attraverso una donazione per ogni cliente della multiutility che attiva l'invio elettronico della bolletta.

Com-Che

(RADIOCOR) 21-05-20 11:54:37 (0253)SAN 5 NNNN