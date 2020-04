Coronavirus: Coldiretti, quest'anno 3,2 milioni di indigenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - Sale quest'anno a 3,2 milioni il numero di indigenti che ha bisogno di aiuto per mangiare, a causa delle limitazioni imposte per contenere il Coronavirus. E' quanto emerge da una stima della Coldiretti, in vista della Pasqua. La stima si basa sulle persone che in Italia lo scorso anno hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare e sul presupposto che quest'anno ci sia un aumento tra il 20% e il 30%. Le situazioni di difficolta' sono diffuse in tutta Italia, ma le maggiori criticita' - sottolinea la Coldiretti - si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia. Situazione diffuse anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove piu' duramente ha colpito l'emergenza sanitaria.

