Coronavirus: Cnr, significativo calo tasso crescita in 7 giorni in Lombardia

Grazie a 'io resto a casa' anche in regioni Italia centrale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - "Tra 6 o 7 giorni ci aspettiamo di vedere una significativa riduzione del tasso di crescita, dovuto alle misure di limitazione della mobilita' contenute nel decreto 'Io resto a casa' dell'11 marzo". Cosi' sull'epidemia Covid 19 il Cnr che riferisce i risultati di uno studio condotto sui "principali risultati ottenuti analizzando i dati fino al 16 marzo" che "hanno permesso di rilevare negli ultimi giorni una seppur modesta diminuzione del tasso di crescita della frazione di contagiati osservati in Lombardia". E, si legge in una nota, "a livello di provincia, questo accade per cinque delle sei piu' colpite: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano, mentre per Pavia non c'e' sinora evidenza di una diminuzione del tasso". Mentre "stesse considerazioni possono essere fatte a partire dai risultati delle regioni del centro Italia non confinanti con la Lombardia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo".

