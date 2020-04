Coronavirus: Cig in deroga, meta' delle Regioni ancora ferme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Sono 10 le regioni italiane che non consentono ancora di presentare le domande di Cassa Integrazione in Deroga a causa di intoppi burocratici o trattative con le parti sociali che vanno per le lunghe. Abruzzo, Bolzano, Sicilia, Trento, Umbria, Valle d'Aosta non hanno ancora ufficializzato la data da cui sara' possibile inoltrare le istanze; mentre in Basilicata e Sardegna sara' possibile farlo dall'8 aprile; in Calabria e in Emilia-Romagna dal 6 aprile, ma in quest'ultima regione l'invio delle richieste per le 4 settimane precedenti si e' concluso solo nei giorni scorsi. Sono i dati forniti dai Consulenti del lavoro che hanno espresso le loro preoccupazioni in relazione alle tensioni diffuse, sfociate in tentativi di aggressione a Consulenti del Lavoro, erroneamente percepiti o ritenuti dai lavoratori quali responsabili della mancata percezione delle somme maturate a titolo di ammortizzatori sociali. Per questo, la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha scritto al Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese, per segnalare episodi di violenza o minaccia alla Categoria.

