Coronavirus: Capua, con contagi sotto controllo penseremo a come riaprire

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 apr - L'emergenza sanitaria in corso e' 'carica di energia distruttiva ma anche di energia generativa: dobbiamo essere in grado di fare i conti con la distruzione e la devastazione e al tempo stesso essere pronti a cavalcare determinate opportunita''. Lo ha detto la virologa Ilaria Capua intervistata da Riccardo Luna durante il live streaming "Risorgimento digitale, Maestri d'Italia" promosso da Tim e oltre 40 partner

E l'opportunita', che credo sia un'opportunita' unica che questa emergenza porta con se', e' che noi possiamo riavvicinare le persone alla scienza perche' le persone sono diventate curiose, perche' le persone voglio capire, le persone vogliono potersi fare una opinione e questo secondo me e' un momento magico'. Sempre sul tema Covid-19, la Capua ha aggiunto: "Nel momento in cui terremo il contagio sotto controllo, possiamo pensare a come riaprire, identificando prima chi non deve uscire come le persone fragili che devono essere protette. Dobbiamo lavorare per dare a queste persone una vita dignitosa dal punto sociale, gestionale ed operativo'.

