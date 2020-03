Coronavirus: Campania, priorita' forniture ospedali Moscati e Ariano Irpino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - La Regione Campania ha dato disposizione all'Unita' di Crisi regionale di considerare attualmente una priorita' assoluta sul piano regionale gli interventi per le forniture all'ospedale Moscati di Avellino. Oltre agli invii gia' effettuati, in giornata l'ospedale sara' dotato di altre tre ventilatori polmonari mobili per la terapia intensiva e sub-intensiva. Dalla prossima settimana saranno consegnati anche quelli "fissi" al presidio di Avellino. Analoghe disposizioni per i dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda l'ospedale di Ariano Irpino sono gia' attivi da oggi 7 posti letto di terapia intensiva e altri 15 saranno pronti dalla settimana prossima, con l'arrivo dei ventilatori polmonari. Complessivamente si arrivera', a conclusione dei lavori in corso a 32 posti di degenza Covid. Contestualmente presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi saranno disponibili altri 8 posti di terapia intensiva, cosi' come e' gia' previsto l'ampliamento dei posti letto nel presidio di Bisaccia. L'Unita' di Crisi continua a seguire con grande attenzione tutte le situazioni di criticita'. L'obiettivo e' arrivare alla normalizzazione nel piu' breve tempo possibile.

