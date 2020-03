Coronavirus: Campania, 25 mln in piu' di incentivi alla filiera bufalina campana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mar - La Giunta regionale, nella seduta di oggi ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la concessione degli indennizzi integrativi regionali. Per coprire i costi sostenuti per gli abbattimenti dei capi risultati positivi a brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica, e per proseguire le attivita' di risanamento per l'anno 2020, la giunta ha modificato la copertura finanziaria dai complessivi 9,5 milioni a 35 mln, ripartiti in 20 mln per l'anno 2019 e 15 mln per l'anno 2020.

