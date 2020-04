Coronavirus: Bruxelles valutera' capacita' Stati su test in larga scala -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 apr - Nelle sue linee guida, la Commissione invita il settore medicale a produrre kit di test "all'avanguardia". Sebbene la scienza relativa ai test si stia ancora evolvendo rapidamente, cio' e' importante poiche' le informazioni fornite da questi kit di test sono utilizzate per decisioni cruciali in materia di salute pubblica. Data l'importanza dei test nella situazione attuale e il rapido sviluppo della pandemia, la Commissione insiste anche sulla messa in comune delle risorse per la convalida dei test del coronavirus a livello Ue: 'E' importante centralizzare la convalida e condividere i risultati a livello europeo e internazionale'

Prossimamente sara' istituita una rete di laboratori di riferimento al coronavirus in tutta la Ue per facilitare lo scambio di informazioni e la gestione e la distribuzione di campioni di controllo e saranno resi disponibili strumenti per la valutazione delle prestazioni, come materiali di riferimento e metodi comuni per il confronto dei dispositivi. Infine ci saranno misure di contrasto della contraffazione per assicurare solidarieta' tra gli Stati membri garantendo un'equa distribuzione delle scorte disponibili e delle attrezzature di laboratorio concentrandole nei luoghi in cui sono maggiormente necessarie.

