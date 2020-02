Coronavirus: Borrelli, 400 casi positivi in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - Sono 400 i casi positivi di coronavirus in Italia. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. I casi positivi sono in aumento di 26 unita' rispetto all'aggiornamento delle 12. In Lombardia i casi positivi sono 258, in Veneto 71, in Emilia Romagna 47, in Liguria 11, Piemonte 3, Lazio 3, Sicilia 3, Toscana 1, Bolzano 1, Marche 1.

