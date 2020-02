Coronavirus: Boggetti (Confindustria dispositivi medici), no emergenza su tamponi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - "Al momento non si segnalano emergenze per la produzione di tamponi destinati a identificare il coronavirus". Lo ha detto, interpellato da Radiocor Plus, il presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Massimiliano Boggetti, assicurando "che l'industria sta facendo il massimo sforzo per garantire l'approvvigionamento di tutti i dispositivi sanitari necessari a frenare il contagio". "Non posso nascondere le difficolta' che stiamo affrontando anche per approvvigionarci della materia prima non italiana - aggiunge Boggetti - ma voglio rassicurare la popolazione che l'industria sta facendo il massimo sforzo per assicurare i dispositivi necessari a frenare il contagio senza rincaro dei prezzi".

