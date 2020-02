Coronavirus: Bellanova, prodotti agroalimentari sicuri, controlli tra migliori al mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - "L'Italia fa bene. Chi lavora ogni giorno per produrre l'agroalimentare lo sa. Il nostro cibo e' di altissima qualita' e chi in questi giorni mette in discussione la qualita' dei nostri prodotti deve essere messo di fronte a questa evidenza. L'Italia fa bene e i nostri controlli sulla qualita' e sulla salubrita' dei prodotti sono tra i migliori al mondo." Cosi' il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova in un video su facebook in occasione dell'evento "L'Italia fa bene" ospitato al ministero con un pranzo sociale a base di prodotti italiani. Per rispondere alle paure legate al Coronavirus, Bellanova ha invitato tutti i protagonisti dell'agroalimentare italiano a rilanciare sui canali social immagini e video dei loro prodotti utilizzando l'#litaliafabene: "L'Italia fa bene e invito chi ogni giorno mette competenze, professionalita' e passione per fornire buon cibo e buon vino, a far conoscere le tecniche di produzione e la qualita' dei nostri prodotti. L'Italia deve continuare ad essere una grande potenza dell'agroalimentare".

com-arl

(RADIOCOR) 27-02-20 19:51:26 (0693)FOOD 5 NNNN