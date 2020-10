Coronavirus: Belgio chiude bar e ristoranti per 4 settimane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Bar e ristoranti in Belgio saranno chiusi per quattro settimane a partire da lunedi' prossimo, per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Mobilita', Georges Gilkinet, a una tv belga, uscendo da una riunione del governo. Una scelta analoga era stata gia' presa per la regione di Bruxelles. Il Belgio, che conta 11,5 milioni di abitanti, ha registrato 191.959 casi di coronavirus e 10.327 morti. E' attesa una conferenza stampa del governo.

