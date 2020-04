Coronavirus: Basilicata, proroga attivita' selvicolturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 apr - Con provvedimento dell'ufficio Foreste e Tutela del territorio del dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata sono state posticipate le attivita' di sgombero e ripulitura delle tagliate per i boschi cedui su tutto il territorio regionale. Operazioni da compiere in tempi brevi in quanto eccessivi accumuli di legna e ramaglia possono creare condizioni favorevoli all'insorgenza di attacchi parassitari e di incendi. 'Il settore forestale - ha spiegato l'assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli - rappresenta un tassello importante per la nostra economia agricola. Una corretta gestione dei boschi gioca un ruolo strategico nella lotta ai cambiamenti climatici, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, oltre alla manutenzione del territorio e delle aree interne. Si tratta di una filiera importante della produzione per il riscaldamento e il blocco aveva creato non poche polemiche. Tutte le attivita' - ha concluso Fanelli - sono da svolgersi nel rigoroso rispetto delle disposizioni igienico sanitarie per contrastare la diffusione del virus'.

