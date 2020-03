Coronavirus: Basilicata, individuati meccanismi per #Destinazione Giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - La giunta regionale della Basilicata ha individuato meccanismi gestionali per consentire durante la fase di emergenza da Covid-19 di non aggravare la crisi delle imprese beneficiarie dell'incentivo #Destinazione Giovani, bonus per l'assunzione di giovani diplomati e laureati. Ne ha dato notizia l'assessore regionale alle Attivita' Produttive Francesco Cupparo evidenziando 'che un grande numero di aziende ha dovuto sospendere la propria attivita'. Per tale motivo con la deliberazione n. 199/2020 si e' stabilito che: per le imprese che possono fare ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) il beneficio concesso puo' essere sospeso nella fase di intervento economico dell'ammortizzatore, previa comunicazione dell'impresa all'Ufficio competente della Regione della data a partire dalla quale viene attivato l'ammortizzatore. La fase di sospensione termina a partire dall' ulteriore comunicazione dell'impresa di cessazione dell'ammortizzatore. Della sospensione l'Ufficio ne prendera' atto con il primo provvedimento amministrativo di liquidazione utile'

'Per le imprese che non rientrano nelle ipotesi di concessione della Cig o non vogliono far ricorso agli ammortizzatori sociali - aggiunge Cupparo - e' possibile: ridurre la tempistica per la maturazione del contributo come segue: in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo massimo annuo concesso; in caso di applicazione del 651/2014, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo annuo concesso'.

