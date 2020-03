Coronavirus: Bankitalia stanzia 21 milioni contributi per l'emergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mar - La Banca d'Italia annuncia il suo contributo per fronteggiare la pandemia da coronavirus, con l'avvio di un programma di contributi straordinari destinati a diverse aree del territorio nazionale. Una somma complessiva di 20,9 milioni e' stata messa a disposizione di un primo gruppo di soggetti impegnati nell'azione di contrasto alla diffusione del coronavirus con progetti di immediata attuazione; ulteriori interventi sono in via di definizione, in coordinamento con le autorita' sanitarie e la rete delle Filiali della Banca, e saranno annunciati nei prossimi giorni. Tra i beneficiari c'e' l'istituto Spallanzani "per l'approntamento di un ulteriore reparto di terapia intensiva da 40 posti letto". Altre risorse al Gemelli di Roma nonche' alla regione Campania e ai comuni di Milano, Bergamo, Brescia e Cremona.

