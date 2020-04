Coronavirus: Abi, massimo sforzo, banche stanno velocizzando processo erogazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - 'E' vero che oggi il numero di richieste processate e' di circa 20mila' rispetto ad una platea potenziale molto piu' elevata ma 'c'e' anche un problema pratico di processare queste domande che rende piu' lento il lavoro ma da quello che noi sentiamo il processo sta velocizzandosi. Quindi riteniamo che nei prossimi giorni il numero di domande processate crescera' esponenzialmente, d'altronde la misura e' attiva da meno di 15 giorni lavorativi, c'e' anche un tempo di avviamento'. Lo ha detto il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, assicurando che c'e' il 'massimo sforzo per dare attuazione alle misure previste dai decreti legge e in particolare alla misura di finanziamento fino a 25mila euro' per le Pmi. Anche sulla documentazione da allegare, ci sono stati chiarimenti da parte dell'Abi sui documenti che non devono essere allegati ma 'in alcune circostanze obblighi di adeguata verifica possono permanere laddove la banca ritenga che sia necessario un approfondimento".

