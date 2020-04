Coronavirus: -851 positivi, per la prima volta piu' guariti che contagiati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 apr - Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in Veneto, 6.171 in Toscana, 3.466 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.486 nel Lazio, 2.978 in Campania, 1.871 nella Provincia autonoma di Trento, 2.936 in Puglia, 1.135 in Friuli Venezia Giulia, 2.301 in Sicilia, 2.100 in Abruzzo, 1.494 nella Provincia autonoma di Bolzano, 355 in Umbria, 817 in Sardegna, 823 in Calabria, 463 in Valle d'Aosta, 229 in Basilicata e 198 in Molise.

Dif

(RADIOCOR) 23-04-20 18:44:14 (0629)SAN 5 NNNN