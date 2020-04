Coronavirus: -3.106 attualmente malati, guariti +4.693, decessi in calo a 285 -2

Richeldi, vittime dimezzate in 15 giorni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - Il quadro generale fotografato oggi a quattro giorni dall'avvio della Fase 2 da' dunque conto di 101.551 attualmente positivi, di 75.945 guariti, di 27.967 decessi e di 205.463 casi totali. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.211 in Lombardia, 15.493 in Piemonte, 9.563 in Emilia-Romagna, 8.147 in Veneto, 5.584 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.468 nel Lazio, 3.210 nelle Marche, 2.773 in Campania, 1.370 nella Provincia autonoma di Trento, 2.949 in Puglia, 2.157 in Sicilia, 1.170 in Friuli Venezia Giulia, 1.915 in Abruzzo, 802 nella Provincia autonoma di Bolzano, 233 in Umbria, 744 in Sardegna, 89 in Valle d'Aosta, 740 in Calabria, 192 in Basilicata e 190 in Molise. 'In 15 giorni, da meta' aprile, i decessi per coronavirus si sono dimezzati e questo e' un dato che fa ben sperare in vista della Fase 2', ha commentato lo pneumologo Luca Richeldi in conferenza stampa. I morti per Covid-19 sono passati dai 578 del 15 aprile ai 285 di oggi. Merito, ha spiegato Richeldi, di una concomitanza di fattori tra cui 'farmaci che si stanno dimostrando efficaci come il remdesivir ma anche diagnosi piu' precoci e fatte con maggiore calma perche' il servizio sanitario e' meno sotto pressione. Senza contare che all'inizio questo virus non lo conoscevamo mentre ora i medici hanno sviluppato la capacita' di trattare meglio i pazienti'.

Bag

(RADIOCOR) 30-04-20 18:48:57 (0709)SAN,PA 5 NNNN