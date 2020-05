Coronavirus: 300 nuovi casi, ai minimi da fine febbraio, -1,294 malati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.215 in Lombardia, 7.496 in Piemonte, 4.359 in Emilia-Romagna, 2.578 in Veneto, 1.636 in Toscana, 1.556 in Liguria, 3.554 nel Lazio, 1.662 nelle Marche, 1.213 in Campania, 1.678 in Puglia, 517 nella Provincia autonoma di Trento, 1.433 in Sicilia, 386 in Friuli Venezia Giulia, 1.046 in Abruzzo, 184 nella Provincia autonoma di Bolzano, 46 in Umbria, 231 in Sardegna, 33 in Valle d'Aosta, 264 in Calabria, 177 in Molise e 36 in Basilicata.

