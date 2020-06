Coronavirus: -185 malati, nuovi casi in calo a 126 e decessi ai minimi -2

78 nuovi casi in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - In 9 Regioni non si registrano nuovi casi: sono Marche, Trento, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna e Umbria. In Lombardia sono segnalati nelle ultime 24 ore 78 casi in piu', a seguire Emilia Romagna (+16) e Lazio (9). Il totale dei casi testati e' 3.235.504 per un totale di tamponi fatti da inizio epidemia pari a oggi a 5.341.837 (27.218 tamponi nelle ultime 24 ore).

