Corea Sud-Usa: accordo su commercio e sicurezza, previsti 350 mld $ stanziamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno siglato un accordo commerciale che garantisce alle case automobilistiche e ai produttori di chip di Seul maggiore certezza sulle esportazioni e che amplia la cooperazione in materia di difesa, stringendo ancora di piu' i rapporti tra due alleati di lunga data.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha fatto sapere che e' stata definita una dichiarazione di intenti (MoU) congiunta che delinea i termini commerciali e di sicurezza concordati con gli Stati Uniti. 'I negoziati commerciali e le consultazioni sulla sicurezza tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, tra i fattori piu' critici per la nostra economia e la nostra sicurezza nazionale, sono stati ufficialmente conclusi', detto Lee. Il protocollo d'intesa, che conclude mesi di negoziati, si basa su un precedente accordo raggiunto durante la visita del presidente Donald Trump in Corea del Sud alla fine del mese scorso. L'accordo prevede uno stanziamento di 350 miliardi di dollari per far confluire gli investimenti coreani in settori strategici degli Stati Uniti, tra cui la cantieristica navale, l'energia e i semiconduttori. Come fatto sapere dalla Casa Bianca, la Corea del Sud si e' inoltre impegnata ad acquistare 25 miliardi di dollari di attrezzature militari statunitensi entro il 2030 e a contribuire con 33 miliardi di dollari a sostegno delle forze armate statunitensi in Corea. Inoltre, sul fronte commerciale, gli Stati Uniti applicheranno un limite tariffario del 15% sulle importazioni di beni coreani, compresi automobili e prodotti farmaceutici. Sebbene i dazi sulle automobili saranno ridotti dall'attuale 25%, la nuova aliquota rimane al di sopra del 2,5% di cui Seul godeva in precedenza nell'ambito dell'accordo di libero scambio. Per quanto riguarda i semiconduttori, gli Stati Uniti si sono impegnati a offrire condizioni 'non meno favorevoli' di quelle concesse ad altri importanti partner commerciali. Gli Stati Uniti prevedono inoltre di eliminare i dazi supplementari imposti con decreti esecutivi su determinati prodotti come farmaci generici e loro ingredienti e alcune risorse naturali non prodotte sul territorio nazionale.

Saranno anche eliminati i dazi su specifici aeromobili e componenti provenienti dalla Corea del Sud che erano precedentemente soggetti a un decreto esecutivo separato.

