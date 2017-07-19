Cop30: Stiell, finanza climatica e' linfa vitale per azione per clima ma fare di piu' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - "Conosciamo la portata della sfida: gli impatti climatici stanno aumentando, ma il divario finanziario per l'adattamento rimane troppo ampio. Allo stesso tempo, il debito pubblico sta aumentando e troppi dei Paesi piu' vulnerabili faticano ancora ad accedere alle risorse gia' promesse. Quindi, questo e' un momento importante. I Paesi sviluppati sono stati esortati a raddoppiare almeno i loro finanziamenti collettivi per l'adattamento rispetto ai livelli del 2019 entro quest'anno.

Un buon modo per raggiungere questo obiettivo e quelli concordati a Baku lo scorso anno e' triplicare i flussi di denaro dai fondi per il clima dell'Unfcc entro il 2030" prosegue Stiell.

Questo dialogo "puo' inviare il segnale piu' chiaro: che le Parti si impegnano non solo ad aumentare la finanza, ma anche a renderla piu' accessibile, piu' prevedibile e piu' allineata alle priorita' nazionali".

"So - sottolinea Stiell - che le risorse sono limitate in ogni parte del mondo e che la realizzazione non e' facile.

Ma la finanza climatica non e' beneficenza: e' economia intelligente. Perche' l'azione per il clima, sostenuta dalla finanza climatica, e' la storia di crescita del XXI secolo.

reale".

Ale

(RADIOCOR) 15-11-25 16:39:21 (0373) 5 NNNN