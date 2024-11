Cop29: Bcg, 'coopetizione' per scongiurare Net Zero a doppio binario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Non competizione ne' cooperazione, ma 'coopetizione', collaborazione tra concorrenti per raggiungere obiettivi condivisi. E' la proposta per un nuovo approccio per accelerare i progressi climatici che arriva da Boston Consulting Group alla chiusura della Cop29 di Baku. 'Il mondo sta prendendo un assetto multipolare, con diversi blocchi che si avvicinano al Net Zero a velocita' diverse a causa di disparita' economiche o strutture economiche diverse, nonche' agende politiche molto difformi', spiega Marco Tonegutti, managing director BCG. 'Le economie avanzate potrebbero, ad esempio, dare priorita' alla competitivita' industriale cercando di coniugarla con politiche climatiche, mentre alcuni Paesi potrebbero sfruttare le risorse critiche come leve geopolitiche. In particolare, le nazioni con riserve di materiali essenziali, come le Terre rare, avranno un ruolo dominante nelle catene di approvvigionamento globali. Infine, si potrebbe generare una tendenza protezionistica a tutela di industrie strategiche', dice. Con il peso di dazi e misure protezionistiche.

In cifre, BCG calcola che la CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) europea da pagare per tonnellata di acciaio importato dall'India potrebbe essere fino a tre volte superiore a quella applicata ai prodotti statunitensi entro il 2034. Un altro esempio riguarda le misure di difesa commerciale sui veicoli elettrici: nel 2019 solo otto Paesi, l'1,2% del commercio totale veicoli elettrici, hanno imposto misure protezionistiche, oggi sono 41, rappresentando il 40% del commercio totale del settore. Tra questi non vi sono solo mercati sviluppati: anche economie emergenti come India e Turchia. A questo si aggiunge un quadro frammentato: esistono 75 sistemi di prezzo del carbonio, un quarto in piu' nell'ultimo decennio, che coprono il 24% delle emissioni globali.

