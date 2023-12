Cop28: Ue, conclusioni Emirati 'chiaramente insufficienti' -2

Pichetto Fratin, testo va migliorato, occorre piu' ambizione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 dic - Il ministro dell'energia e dell'ambiente italiano Gilberto Pichetto Fratin ha indicato, al termine di una riunione di coordinamento dei responsabili clima europei, che 'si puo' e si deve fare di piu'. Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina. Serve uno sforzo ulteriore per un testo piu' ambizioso'.

Per la francese Agnes Pannier-Runacher il testo 'e' insufficiente, insufficiente. Ci sono elementi che non sono accettabili cosi' come sono".

Per il commissario europeo al clima Wopke Hoesktra, "gli scienziati hanno le idee molto chiare su cio' che e' necessario e, in cima alla lista, c'e' l'uscita dai combustibili fossili", termine scomparso dal testo proposto dal presidente della conferenza Sultan Al Jaber, presidente anche della compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Hoeckstra aggiunge che 'la grande maggioranza dei paesi vuole di piu' sull'uscita dai combustibili fossili e sull'eliminazione del carbone", citando l'alleanza di fatto degli europei su questo tema con molti stati insulari o dell'America Latina.

Il presidente degli Emirati della 28esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima ha proposto una soluzione di mediazione per la riduzione dei combustibili fossili nel mondo: nel testo viene indicato l'obiettivo di "ridurre sia il consumo che la produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto (neutralita' carbonica, ndr) entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza". Non si fa riferimento all'obiettivo di 'uscita' dai combustibili fossili e viene inclusa una serie di auspici riferendosi alle nascenti tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, come chiesto dal settore petrolifero. Sul carbone, si indica "una rapida riduzione senza cattura del carbonio", ma si indicano anche "limiti alle autorizzazioni concesse per le nuove centrali elettriche a carbone" senza cattura della Co2, il che costituisce di fatto un passo indietro rispetto alla Cop di Glasgow di due anni fa, quando non venne prevista alcuna approvazione per nuove centrali elettriche.

