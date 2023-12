Cop28: nuova bozza di accordo con riduzione equa e ordinata fossili

Nel testo non c'e' "Phase out", cioe' uscita da idrocarburi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - La presidenza emiratina della Cop28 ha pubblicato la nuova bozza d'accordo sugli impegni degli Stati per ridurre le loro emissioni, prima della chiusura del vertice sul clima prevista domani. Sul punto piu' controverso, cioe' l'eliminazione di carbone petrolio e gas, il testo riporta la richiesta di 'ridurre sia il consumo che la produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza". Non menziona tuttavia il 'phasing out', cioe' l'uscita da un'economia dipendente dagli idrocarburi, anche se si parla di 'abolizione graduale dei sussidi' al settore 'che incoraggiano il consumo dispendioso e non affrontano la poverta' energetica o le giuste transizioni". In generale, riconosciuta 'la necessita' di una diminuzione profonda, rapida e sostenuta delle emissioni di gas serra' gli Stati sono invitati a intraprendere diverse azioni. Tra queste, la prima consiste nel triplicare la capacita' di produzione di energia rinnovabile a livello globale e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030. Viene poi chiesto di limitare le autorizzazioni per la produzione di elettricita' da carbone nuova e non abbattuta e di 'accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a emissioni nette zero', ben prima o intorno alla meta' del secolo. Nella bozza viene citato un altro tema centrale nel dibattito, cioe' quello degli incentivi alle tecnologie di cattura e stoccaggio della Co2 e alla produzione di idrogeno, 'in modo da intensificare gli sforzi per la sostituzione dei combustibili fossili non abbattuti'. Riguardo alla mobilita' sostenibile, il testo preme per sviluppare infrastrutture e diffondere rapidamente veicoli a zero e basse emissioni'.

