Cop28: Germanwatch-Legambiente, Italia scivola 44esima per perperformance clima

Un anno fa era 29esima per Climate Change Performance Index (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 dic - L'Italia scivola al 44esimo posto della classifica delle performance climatiche dei principali paesi mondiali nel rapporto annuale di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute realizzato in collaborazione con Legambiente per l'Italia e presentato alla Cop28 in corso a Dubai. Il passo indietro, dal 29esimo posto precedente, riflette il rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (37esimo posto della specifica classifica) e una politica climatica nazionale (58esimo posto) giudicata "fortemente inadeguata a fronteggiare l'emergenza". L'attuale aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, riporta la nota di Legambiente, consente un taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 40,3% rispetto al 1990: un ulteriore passo indietro rispetto al 51% previsto dal Pnrr. Il rapporto esamina la performance climatica di 63 Paesi, piu' l'Unione Europea nel suo complesso, che insieme rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali, e la misura attraverso il Climate Change Performance Index prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Ai primi posti della graduatoria Danimarca, Estonia e Filippine, in fondo Paesi esportatori e utilizzatori di combustibili fossili come Emirati Arabi Uniti, Iran e Arabia Saudita. La Cina, maggiore responsabile delle emissioni globali, rimane stabile al 51esimo posto dello scorso anno.

