Cop27: Meloni, impegno per transizione giusta senza lasciare indietro nessuno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sharm el Sheik, 07 nov - "Siamo in un momento decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi mesi, abbiamo sperimentato i suoi drammatici effetti in tutta Europa, in Pakistan, nel Corno d'Africa e in molte altre regioni del pianeta. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi piu' profondi e rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel suo intervento alla platea di Cop27. "Dovremo mantenere le persone al centro e trasformarci di conseguenza, combinando sostenibilita' ambientale, economica e sociale". E assicura: "Intendiamo perseguire una transizione giusta per sostenere le comunita' colpite e non lasciare indietro nessuno.

Ale

(RADIOCOR) 07-11-22 20:14:28 (0637)ENE 5 NNNN