Cop27: Meloni, impegno per transizione giusta senza lasciare indietro nessuno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sharm el Sheik, 07 nov -La lotta al cambiamento climatico e' uno sforzo comune, che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi e una cooperazione pragmatica tra tutti i principali attori globali. Purtroppo, dobbiamo ammettere che questo non sta accadendo. Non si puo' nascondere che le nazioni piu' impegnate in questi obiettivi rischiano di pagare un prezzo a vantaggio di quelle che, oggi, sono maggiormente responsabili delle emissioni di Co2 del pianeta. E' paradossale che chi inquina di piu' benefici di vantaggi competitivi sleali. I nostri sforzi, altrimenti, saranno vani e il risultato stesso di eventi come quello di oggi rischia di non produrre i risultati che la storia si aspetta da tutti noi. Come leader, lo dobbiamo alle generazioni future, poiche' il nostro impegno a proteggere l'ambiente come parte della nostra identita' e' l'esempio piu' vivido dell'alleanza tra coloro che sono qui, coloro che erano qui e coloro che verranno dopo di noi".

