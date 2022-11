Cop27: Guterres, chiedo Patto di solidarieta' climatica, o cooperiamo o si muore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - Il segretario dell'Onu mette in evidenza come molti dei conflitti odierni sono legati al crescente caos climatico.

"La guerra in Ucraina ha messo in luce i profondi rischi della nostra dipendenza dai combustibili fossili. Le crisi urgenti di oggi non possono essere una scusa per indietreggiare o fare greenwashing. Semmai, sono una ragione per una maggiore urgenza, un'azione piu' forte e una responsabilita' effettiva. L'attivita' umana e' la causa del problema climatico. L'azione umana deve essere la soluzione.

La scienza e' chiara: qualsiasi speranza di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi significa raggiungere zero emissioni nette globali entro il 2050. Ci stiamo avvicinando pericolosamente al punto di non ritorno".

Per Guterres "E' tempo che le nazioni si uniscano per l'attuazione. E' tempo di solidarieta' internazionale su tutta la linea. Solidarieta' che rispetta tutti i diritti umani e garantisce uno spazio sicuro per i difensori ambientali e tutti gli attori della societa' per contribuire alla nostra risposta climatica. Abbiamo bisogno di tutte le mani sul ponte per un'azione per il clima piu' rapida e audace. Una finestra di opportunita' rimane aperta, ma rimane solo uno stretto raggio di luce. La lotta globale per il clima sara' vinta o persa in questo decennio cruciale, sotto la nostra sorveglianza. Una cosa e' certa: chi si arrende perdera' sicuramente.

