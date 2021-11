Cop26: Guterres, impegno 100 mld $ l'anno a Paesi poveri deve diventare certezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Glasgow, 01 nov - 'L'impegno di 100 miliardi di dollari all'anno di finanziamento del clima a sostegno dei Paesi in via di sviluppo deve diventare una realta' di finanziamento. Questo e' fondamentale per ripristinare la fiducia e la credibilita'". Cosi' il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento alla sessione iniziale della Cop 26. "Accolgo con favore gli sforzi, guidati dal Canada e dalla Germania, per aiutarci ad arrivare li'", anche se si tratta solo di un primo e intempestivo passo. "Ma oltre ai 100 miliardi di dollari - ha aggiunto il diplomatico portoghese - i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di risorse molto maggiori per combattere il Covid-19, costruire resilienza e perseguire uno sviluppo sostenibile".

