            Notizie Radiocor

            Cop 30: meno di 60 leader confermati per il vertice sul clima in Brasile -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - L'Austria ha gia' fatto sapere che non partecipera', a causa degli alti costi. I prezzi esorbitanti degli alloggi in questa citta' svantaggiata hanno creato incertezza nei mesi scorsi sul livello di partecipazione. Secondo il Brasile, 170 delegazioni sono accreditate per le negoziazioni previste durante la COP30 stessa. Lula ha insistito per organizzare la conferenza in Amazzonia, la piu' grande foresta pluviale del mondo, dal ruolo chiave nella lotta contro il riscaldamento climatico. Tuttavia, la limitata capacita' alberghiera di Belem ha reso ancora piu' complessa la logistica, considerando l'arrivo di circa 50.000 persone per l'evento.

            Lab-.

