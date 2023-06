Cooperazione Lombarda: a 1,8 mln da 1,6 mln soci settore in 2021, occupati a 153mila da 143mila -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Tra i comparti risultano trainanti agroalimentare e welfare. E' cooperativo il 65% della produzione di latte e il 50% di Grana Padano Dop. Alleanza rappresenta il 91% delle cooperative sociali lombarde: due su tre servizi legati alla disabilita' sono gestiti da cooperative, cosi' come il 50% delle residenze per disabili e delle strutture che si occupano di dipendenze, il 40% dei nidi privati. Fiore all'occhiello anche la cooperazione sociale di Tipo B, ossia l'imprenditorialita' cooperativa che si occupa di inserire persone svantaggiate. In questo la Lombardia segna un record, su 16mila dipendenti legati alle cooperative B quasi 6.000 assunti sono persone con svantaggio. E' lombardo il piu' grande polo di logistica cooperativa in Italia, cosi' come la piu' alta concentrazione di Teatri cooperativi nella Citta' di Milano e il maggior numero di abitazioni cooperative a canone. Riguardo alle province, salgono sul podio, in termini di fatturato Milano, Brescia e Cremona seguita a poca distanza da Mantova. Per numero di occupati la pole position e' per Milano, Brescia e Bergamo.

Com-Pan

