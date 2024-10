Coop: Ernesto Dalle Rive nominato nuovo presidente di Ancc-Coop

Subentra a Marco Pedroni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ott - Ernesto Dalle Rive, gia' Presidente di Nova Coop, e' stato nominato all'unanimita' presidente dell'Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop), l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale di Coop. Lo comunica la societa' in una nota. Dalle Rive subentra a Marco Pedroni che, per motivi strettamente personali e per il raggiungimento delle condizioni di pensionamento, ha rassegnato le sue dimissioni, ha rassegnato le sue dimissioni. Confermato al fianco di Dalle Rive in qualita' di vicepresidente Renato Dalpalu', Presidente Sait. Dalle Rive, torinese, attuale Presidente di Nova Coop dove ricopre il ruolo dal 2007, e' un esperto del mondo cooperativo dove e' entrato professionalmente a partire dal 1990 ricoprendo vari incarichi direttivi in ambito sia piemontese che nazionale; tra questi ultimi e' stato Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia. Sotto la sua guida, spiega la nota, "continua e si rafforza il percorso di cambiamento avviato con il nuovo assetto di governance delle strutture nazionali del sistema Coop sancito poco piu' di un anno fa con l'Assemblea dei Delegati". Nuovo assetto che "riconosce all'Associazione Nazionale, oltre alle sue funzioni di rappresentanza e di gestione dei contratti di lavoro, l'essere luogo del confronto strategico per progetti comuni delle Cooperative e per l'elaborazione delle politiche ambientali e sociali di Coop".

