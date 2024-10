Contraffazione: Europol, nel 2023 sequestrati 86mln di articoli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Il settore digitale e' diventato anche un campo di battaglia nel quale i criminali informatici realizzano sofisticati negozi online fasulli che non solo vendono prodotti contraffatti, ma raccolgono anche informazioni di pagamento sensibili. 'Quando i consumatori scelgono prodotti contraffatti o acquistano prodotti contraffatti a causa di indicazioni ingannevoli, non solo stanno ricevendo prodotti di qualita' inferiore, ma stanno anche contribuendo a un'economia sommersa. Un costo che va al di la' del prezzo fisso e che incide sul benessere della nostra societa'', dice Joao Negrao, direttore esecutivo dell'EUIPO. Gli autori di queste operazioni non sono dilettanti. In molti casi, i prodotti contraffatti vengono prodotti al di fuori dell'Ue e successivamente completati con etichette, loghi e imballaggi falsi in Europa.

E social media, commercio online e servizi streaming spianano nuove vie a pirati e contraffattori. Influencer affidabili nel campo del regime alimentare e della nutrizione in Romania hanno promosso ai loro follower farmaci illegali e steroidi anabolizzanti. L'operazione ha portato allo smantellamento di un laboratorio clandestino con oltre un milione di pillole nel sito di produzione. Le autorita' irlandesi hanno scoperto una piattaforma con contenuti sportivi, film e canali televisivi illegali, sequestrando proventi illeciti per 750mila euro.

