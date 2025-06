Contraffazione: Euipo, pasta e patatine tra prodotti piu' sequestrati alle frontiere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - I prodotti alimentari - in particolare biscotti, pasta, patatine e dolciumi - sono stati la seconda categoria di prodotti piu' sequestrata alle frontiere esterne della Ue nel 2020. La denuncia arriva dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (Euipo), nell'ambito della sua campagna per la Giornata mondiale contro la contraffazione.

Nel 2024 l'operazione congiunta Europol-Interpol OPSON, condotta ogni anno, ha portato al sequestro di prodotti alimentari contraffatti e di qualita' inferiore a quella dichiarata per un valore di 91 milioni di euro. Vini e bevande alcoliche registrano uno dei tassi di contraffazione piu' elevati rispetto ad altri prodotti, con perdite annuali di vendite pari a 2.289 milioni di euro e quasi 5.700 posti di lavoro nella Ue. Solo in Italia, ogni anno in questo settore si registrano perdite pari a 302 milioni di euro e oltre 648 posti di lavoro.

sma

(RADIOCOR) 11-06-25 10:08:04 (0205)FOOD,EURO 5 NNNN