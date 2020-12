Conti pubblici: Upb, rischio risalita debito/Pil dal 2022 -2

Retroazione fiscale ottimistica copre misure strutturali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Per il triennio 2021-23, secondo le previsioni della Nadef, si ricorda nel Rapporto,??"l'andamento del rapporto tra il debito e il Pil dovrebbe essere piu' favorevole in ogni anno del periodo di programmazione rispetto allo scenario tendenziale con un'accentuazione della sua riduzione. La manovra - si ricorda -? prevede misure espansive di dimensione sostanzialmente simile nel triennio in termini di Pol: 1,8 per cento nel 2021, 1,9 per cento nel 2022 e 1,7 per cento nel 2023, a fronte delle quali i saldi di bilancio programmatici mostrano un progressivo miglioramento riconducibile a risorse di copertura in larga misura riconducibili agli effetti della retroazione fiscale, che vengono stimate dal Governo per il biennio 2022-23 pari rispettivamente allo 0,7 a all'1,1 per cento del Pil". Nel Rapporto si rileva che "le stime sulle risorse da retroazione appaiono pero' fondate su un quadro tuttora incerto sulla tempistica dell'utilizzo dei fondi europei e innestate su andamenti tendenziali, del Pil e dei conti pubblici, caratterizzati da grande incertezza. Dalle simulazioni effettuate?tramite i modelli del panel Upb, applicando ipotesi sulla composizione e sulla tempistica di utilizzo dei fondi europei analoghe a quelle che si potevano evincere da quanto riportato nella Nadef, la stima della retroazione fiscale esplicitata nel Ddl di Bilancio appare ottimistica, in particolare per il 2023, anno in cui la stima del Ddl di bilancio risulta sovrastimata di almeno un quarto. Inoltre L'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica per il prossimo triennio dipende da previsioni del quadro macroeconomico soggette a rischi ancora orientati al ribasso.

Il Governo, peraltro, ha gia' annunciato l'intenzione di valutare a gennaio prossimo la necessita' di ulteriori scostamenti, alla luce dell'evoluzione della pandemia. L'elemento di rischio maggiore per il disavanzo e per la dinamica del debito - si sottolinea - deriva dal fatto che si decide di affidare a tali stime il finanziamento di misure, di aumento delle spese o di riduzione delle entrate, con effetti di carattere permanente, che esigerebbero coperture strutturali a regime".

? nep

(RADIOCOR) 21-12-20 18:36:39 (0540)PA 5 NNNN