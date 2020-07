Conti pubblici: Salvini-Meloni-Berlusconi, no voto scostamento al buio

Lettera al Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 lug - "Oggi il governo ci chiede ancora una volta di consentire, in Parlamento, un nuovo scostamento di bilancio. Una misura grave, di fronte alla quale ancora una volta siamo pronti a fare la nostra parte, ma questa volta, signor Presidente del Consiglio, non lo faremo al buio. Non consentiremo che le risorse degli italiani, il denaro dei nostri figli, venga sperperato in operazioni assistenziali o addirittura clientelari mentre il Paese soffre. Lei, Presidente Conte, finora non si e' espresso su come l'Esecutivo intenda impiegare queste nuove ingenti risorse. Ci aspettiamo che il Governo lo faccia in aula e sulla base di questo l'opposizione unita decidera' come comportarsi. Lo decideremo in base alla disponibilita' ad accogliere alcune proposte che consideriamo imprescindibili, per restituire una speranza alle categorie economiche in difficolta'". Cosi' in una lettera aperta al premier di Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (FI) e Giorgia Meloni (FdI) pubblicata oggi in prima pagina su Il Sole 24 ore e titolata 'Basta finanziamenti a pioggia, serve fare subito le riforme' nella quale si ricorda il voto 'responsabile' a favore espresso sui due precedenti scostamenti di bilancio e ricapitolano le proposte del centro-destra in materia fiscale, di lavoro, di giustizia sociale. "Signor presidente del Consiglio, il centro-destra e' un'opposizione seria e coerente, che pone sempre al centro del proprio agire politico l'interesse dell'Italia e degli italiani. Lo facciamo anche oggi, avanzando proposte concrete, fattibili, di efficacia immediata. Il confronto dev'essere trasparente, nelle Aule parlamentari, senza alcun tipo di mercanteggiamento. Sara' in quella sede che ascolteremo le risposte del Governo. Se saranno positive e convincenti, lo scostamento di bilancio avra' il nostro voto, al di la' di ogni valutazione politica sul Governo, che naturalmente rimane immutata. Se invece dalla risposta che verra' data alle Camere ci renderemo conto che il voto che ci viene chiesto e' destinato ad avere effetti costosi e improduttivi, funzionali soltanto alla ricerca del consenso per i partiti della maggioranza, in questa caso sara' proprio l'interesse nazionale ad impedirci di votare lo scostamento. Se cosi' fosse, la responsabilita' delle decisioni sara' del Governo e della maggioranza. Ci auguriamo di non dover arrivare a questo, per il bene dell'Italia".

