Conti pubblici: Giorgetti, messo nave su linea galleggiamento, la rotta e' giusta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pesaro, 23 set - "Abbiamo finalmente messo in linea di galleggiamento la nave, stiamo navigando nella rotta giusta". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento a un evento elettorale della Lega nelle Marche.

"Ho presente la rotta. Non faccio - ha sottolineato Giorgetti - come chi innesta il pilota automatico e non si rende conto dei temporali che arrivano. Si parla molto dei costi difesa ma non ci sono solo quelli. Ci sono i costi dell'energia" in relazione al conflitto russo-ucraino.

