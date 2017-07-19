Conti pubblici: Freni, non un centesimo per spese militari sottratto al welfare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - "Al netto di ogni posizione politica un esercizio di onesta' intellettuale rispetto ad un atto normativo quale il Bilancio assestato credo vada fatto da parte di tutti. E credo che vada fatto da parte di tutti un atto di onesta' intellettuale nel momento in cui sappiamo tutti, e credo sia giusto anche dircelo, che non un centesimo del bilancio dello Stato impiegato, a qualsiasi titolo, per spese militari poteva essere impiegato o e' stato sottratto al welfare. Non un centesimo di quanto e' stato utilizzato o sara' utilizzato per spese militari e' stato sottratto ad alcuna altra voce di spesa". Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Federico Freni, replicando nell'Aula del Senato sui Ddl di Rendiconto 2025 e Assestamento 2026.

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(RADIOCOR) 15-09-26 17:33:40 (0588) 5 NNNN