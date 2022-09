Conti pubblici: Franco, per emergenze servono risorse adeguate, pensare al futuro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 19 set - 'Una risposta efficace alle emergenze richiede risorse pubbliche adeguate, che vuol dire margini di bilancio, livelli di deficit e di debito che consentano di agire. Se io ho un deficit e un debito elevati e' ovvio che, quando ho la prossima emergenza, sono piu' vincolato'. Cosi' il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso di una lezione alla Fondazione Collegio Carlo Alberto di Torino.

'La seconda condizione - prosegue - e' che vi sia un'azione di prevenzione. Questo vale per tutto, per le catastrofi naturali, le pandemie e le recessioni. Occorre prepararsi al futuro, prepararsi e prevenire. Questo si puo' fare se si da' molta importanza al futuro, a quanto accadra' in tempi che non sono quelli immediati. Se uno pensa al benessere delle generazioni piu' giovani o anche delle generazioni future. Se come decisore politico sono concentrato' solo sull'immediato 'e' ovvio che tutto questo e' piu' difficile farlo'.

