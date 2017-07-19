Conti pubblici: Federmanager, per mantenere welfare riforme e piu' trasparenza -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Parlando del sistema previdenziale, Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, ha evidenziato che il 'vero problema e' la sostenibilita' finanziaria del sistema produttivo', spiegando che 'la sostenibilita' e' una priorita' dell'intero sistema economico e dipende dalla produttivita' dai salari, dalla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla capacita' delle imprese di innovare e, quindi, dipende dalla classe manageriale. La sostenibilita' non dipende dunque solo dalle regole pensionistiche'. E' tornato a parlare di intelligenza artificiale il vicepresidente nazionale Federmanager Gherardo Zei, spiegando che 'la capacita' dei manager e' capire la struttura del sistema e come potra' svilupparsi nel futuro. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere usata da chi e' competente della materia per cui si utilizza e invece oggi succede esattamente il contrario. Oggi il mondo va sempre piu' veloce per questo e' necessario un grande coordinamento tra le istituzioni per affrontare questi cambiamenti sempre piu' rapidi'.

In occasione del Forum, il presidente di Confapi, Cristian Camisa, ha insistito sulla 'necessita' di una nuova politica industriale che sostenga investimenti, innovazione e patrimonializzazione delle Pmi industriali. In questa prospettiva, abbiamo presentato al Governo un pacchetto di proposte che comprende un vero e proprio Piano Marshall per le Pmi, in grado di mobilitare fino a 25 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la capitalizzazione delle imprese, accelerarne la trasformazione digitale e aumentarne la competitivita''. E proprio in questo quadro, in cui 'la competizione si gioca sull'innovazione e sulla digitalizzazione', ha concluso che 'il ruolo dei manager diventa determinante, perche' possono affiancare gli imprenditori nel percorso di modernizzazione delle nostre Pmi industriali, portando competenze, visione strategica e capacita' di guidare il cambiamento organizzativo e tecnologico'.

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