Conti pubblici: FdI, da superbonus danni per le casse dello Stato da 192 miliardi

i'Conte e M5S chiedano scusa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 lug - 'Il superbonus e bonus facciate relativamente al periodo 2020/2025 hanno avuto un impatto negativo sui conti pubblici di circa 192 miliardi di euro. E' quanto si legge dalla risposta al question time presentato oggi in commissione Finanze dai deputati di Fratelli d'Italia con cui e' stato chiesto al ministro dell'Economia di riferire sugli ulteriori effetti finanziari negativi prodotti dalle frodi legate al Superbonus e di fornire una stima aggiornata del danno complessivo arrecato alle casse dello Stato". Cosi' in una nota i parlamentari del gruppo in Commissione.

"Tutto nasce aggiungono i rappresentanti del gruppo - dall'operazione della Guardia di finanza di Siracusa che ha portato al sequestro di oltre 560 milioni di euro di crediti fiscali inesistenti dimostrando, ancora una volta, le gravi criticita' di un sistema che ha consentito la proliferazione di frodi di dimensioni enormi. Secondo quanto emerso dalle indagini, un'organizzazione criminale avrebbe creato crediti fiscali fittizi attraverso societa' prive di reale struttura imprenditoriale, utilizzando persino dati di immobili e condomi'ni del tutto estranei al circuito fraudolento. Fatti di una gravita' assoluta che impongono un quadro chiaro e definitivo dell'impatto economico di queste condotte.

Ringraziamo il Governo per l'attento monitoraggio e sulle azioni messe in atto per scongiurare ulteriori danni. E' giusto che i cittadini sappiano il costo reale di un sistema assurdo messo in atto da Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle che, oltre ad aver alterato il mercato, ha esposto lo Stato a un'enorme perdita di risorse pubbliche. Giuseppe Conte bene farebbe a chiedere scusa agli italiani e a ritirarsi di buon ordine, invece di continuare a fare vetrina in varie trasmissioni televisive difendendo la sua azione politica disastrosa in ogni settore'.

com-Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-07-26 16:49:14 (0582)GOV,PA,IMM 5 NNNN