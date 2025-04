Conti pubblici: Bankitalia, debito/Pil torna a crescere al 135,3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 apr - Lo scorso anno l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e' stato pari al 3,4% del PIL, un valore piu' che dimezzato rispetto al 2023 ma il rapporto tra debito e Pil e' tornato a crescere, dopo un calo di tre anni consecutivi, portandosi al 135,3%, con un incremento di 0,7 punti percentuali, per l'effetto di cassa dei crediti edilizi (Superbonus) riferiti agli anni precedenti. Lo scrive la Banca d'Italia nel Bollettino economico trimestrale. Nel 2024 il contributo sfavorevole della componente stock-flussi, dovuto principalmente al rafforzarsi degli effetti di cassa dei crediti connessi con il Superbonus maturati negli anni precedenti, "e' stato solo in parte ridotto dal conseguimento di un avanzo primario".

L'effetto del differenziale tra tasso di crescita e onere medio del debito - scrive via Nazionale nel Bollettino - diversamente dai precedenti tre anni, e' stato lievemente sfavorevole, soprattutto per la riduzione della crescita del PIL nominale a fronte di un onere medio appena piu' elevato di quello del recente passato (3% cento contro 2,8%). In termini nominali il debito e' salito di quasi 97 miliardi rispetto al 2023. L'aumento riflette in larga misura il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (pari a 105,4 miliardi), quest'ultimo "soltanto in parte controbilanciato dalla riduzione delle disponibilita' liquide del Tesoro".

Ggz

