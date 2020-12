Conte: prorogheremo stato di emergenza finche' sara' necessario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - "Lo stato di emergenza lo prorogheremo sino a quando sara' necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti i presidi che ci consentono di gestire l'emergenza, dando poteri ai soggetti attuatori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno parlando del Covid e delle sue conseguenze. "Non significa che facciamo saltare l'assetto costituzionale ma applichiamo questa norma necessaria per eventi una tantum come sismi e alluvioni. Questo evento e' imprevedibile, mutevole, che si dipana continuamente. Dovremo accompagnarlo con la proroga dello stato di emergenza", aggiunge.

