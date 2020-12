Conte: Germania acquista direttamente vaccini? Accordo Ue lo vieta

Italia non ha tentato di farlo. Dosi ampiamente sufficienti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - "L'Italia non lo ha fatto perche' all'articolo 7 del contratto e della decisione assunta dalla Commissione europea c'e' il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo. Punto". Cosi' sul contratto siglato dalla Germania per una fornitura diretta di vaccini anti Covid al di fuori delle forniture negoziate direttamente dall'Ue, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "L'Italia - ha puntualizzato - non ha tentato di assicurarsi altre commesse perche' le dosi contrattualmente negoziate a favore dell'Italia e dell'intera Europa sono centinaia di milioni, sono assolutamente sufficienti, con varie ditte, con varie linee di produzione".

