Conte: confidiamo di far correre economia in estate ma non faccio previsioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - 'Confidiamo che man mano che il piano vaccinale va avanti e che le misure messe in atto' hanno efficacia, 'potremo far correre l'economia e non comprimere la vita sociale dei cittadini ma chiedete agli esperti, poi noi faremo le valutazioni politiche per la prossima estate'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno, richiesto di una previsione sulla situazione in estate. 'Non mi chiedete presagi che si addicono piu' ai chiromanti: lavoriamo con gli esperi e aggiorniamo continuamente i nostri dati: non ho detto che risolveremo i problemi terminata la prima fase' del programma vaccinale, 'ho detto che la prima fase potrebbe terminare ad aprile, il che significa raggiungere 10-15 milioni di cittadini vaccinati. Avremo un primo impatto, non l'immunita' di gregge quindi ragionevolmente potremmo ancora non aver ancora risolto il problema della pandemia, potremo portarcelo ancora. Se vediamo all'esperienza gia' vissuta, nel periodo estivo la curva del contagio per ragioni varie tende ad abbassarsi. Abbiamo un sistema di monitoraggio che continueremo ad applicare, con le zone arancioni, gialle e rosse, che ci consente interventi ben circoscritti, limitati allo stretto necessario, senza penalizzazioni indifferenziate e indiscriminate'.

